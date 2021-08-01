В Тюмени 16 предпринимателей заплатят штраф за несанкционированную торговлю

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12 протоколов за торговлю вне установленных мест заплатят предприниматели из Тюмени, реализующие продукцию на улицах, сообщает городской департамент потребительского рынка.

В ходе рейда с 10 по 15 августа еще четыре торговца привлечены к ответственности за продажу товара без лицензии.

"Места незаконной торговли непрезентабельны, размещаются вдоль оживлённых автомагистралей, в них не соблюдаются санитарные требования, продавцы не имеют медицинских книжек, продукты лежат под палящим солнцем в открытых коробках буквально под ногами пешеходов или на самодельных, не внушающих доверие прилавках", - отмечают эксперты.