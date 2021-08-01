В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении мальчика

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении мальчика 2011 г. р., задержали в Тюмени 16 августа, сообщает регионального следственное управление Следственного комитета РФ.

“По версии следствия, примерно в 18 часов мужчина, находясь на лестничной площадке у входа в подвал в одном из домов по улице Стартовой, совершил в отношении мальчика 2011 года рождения действия сексуального характера”, — рассказали в ведомстве.

Злоумышленника задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Устанавливается причастность задержанного к совершению других преступлений в отношении детей. Идет сбор доказательственной базы.