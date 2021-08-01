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"Улица как новая сцена": тюменский театр участвует в арт-форуме "Таврида"

Общество, 16:09 17 августа 2021

театр "Мимикрия" | Фото: театр "Мимикрия"

Тюменский театр "Мимикрия" примет участие в первой смене "Улица как новая сцена" арт-форума "Таврида" в Крыму с 17 по 22 августа.

Как сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель коллектива Полина Захарова, это поездка первая для них, так как и тематическая смена организована впервые.

"Меня пригласили как эксперта смены когда формировали программу еще весной. В прошлом году на "Антишколе" они попробовали формат уличного театра. Он им понравился, решили в этом году пригласить много экспертов. Это будут люди из уличных театров, циркового искусства, из драмтеатров, золотомасочных коллективов", - говорит Полина.

Тюменский театр привез с собой на "Тавриду" большую тростевую куклу и несколько авторских кукол. Актеры будут учить коллег и всех желающих управлять ими.

"Мы проведем мастер-классы по пластической характерности, выразительности. На форуме также пройдут мастер-классы по хождению на ходулях, использованию масок, импровизации. Предусмотрено много лекций про уличный театр, когда он возник за рубежом, в России. Для нас участие в форуме - это огромный обмена знаниями в области уличного театра, который последние 2 года набирает популярность в стране", - отметила директор тюменского театра "Мимикрия".

Напомним, в Тюменской области благодаря "Мимикрии" в 2021 году фестиваль уличных театров "Сны улиц" состоялся в 16 раз. Коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Тюмени в течение двух дней радовали зрителей своим творческом.

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Анжела Лебедева

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