Тюменка за долг по коммунальным платежам в 300 тыс. рублей лишилась Toyota

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35-летняя тюменка за долг по коммунальным платежам в 300 тыс. рублей лишилась автомобиля Toyota, сообщает региональное УФССП.

Должница заявила судебному приставу, что уезжает из города на постоянное место жительства в другой город, оплачивать образовавшуюся задолженность она не станет. Автомобиля у нее нет, так как лишена водительских прав. Указав лишь то, что транспортное средство находится у подруги, адрес которой отказалась сообщать.

Приставы установили место проживания гражданки, в пользовании которой находился автомобиль. Был составлен акт описи и ареста, Toyota передана на реализацию. Вырученные средства пойдут взыскателю для оплаты долгов.