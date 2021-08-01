  • 17 августа 202117.08.2021вторник
  • USD73,3920
    EUR86,5072
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Совет профсоюзов и совет ветеранов Тюменской области подписали соглашения с "Единой Россией"

Общество, 13:32 17 августа 2021

data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Совет профсоюзов и совет ветеранов области подписали соглашения с партией "Единая Россия", сообщил руководитель штаба, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он напомнил, что штаб общественной поддержки открылся на базе приемной партии 5 августа. На площадке регулярно проходят встречи, круглые столы, где обсуждают вопросы, волнующие жителей региона, и формулируют инициативы для народной программы.

По словам Артюхова, соглашения о сотрудничестве подписаны с целым рядом общественных организаций.

"Члены профсоюзов придерживаются разных политических взглядов, но это не мешает нам плодотворно сотрудничать с "Единой Россией" и регулярно продлевать наше соглашение. Кроме того, есть соглашение с Тюменской областной думой, где большинство депутатов – также представители этой партии. Мы подводили итоги. За пять лет многое сделано, и депутаты, и профсоюзы считают необходимым продлить такое сотрудничество", – отметил председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий.

Председатель областного совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук уверен, что "Единая Россия" занимается реальными делами и решает насущные проблемы жителей.

В Тюменский облсеверпотребсоюз входят 49 хозяйствующих субъектов, большинство из которых работают в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним.

"Партия решает важную задачу – собирает конкретные предложения людей разных профессий из разных регионов в свою народную программу. Мы тоже внесли в нее свои практические вопросы и надеемся, что вместе у нас получится добиться их решения", – считает Анатолий Мануйлов.

Также в штаб поддержки вошли региональные отделения "Всероссийского педагогического собрания" и "Союза пенсионеров России", областное "Общество русской культуры", "Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов", некоммерческое партнерство "Палата представителей органов ТОС города Тюмени", национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Совет ветеранов , Тюменский областной совет профсоюзов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:40 17.08.2021В Тюменской области зафиксирована смерть 20 пациентов с COVID-19
13:32 17.08.2021Совет профсоюзов и совет ветеранов Тюменской области подписали соглашения с "Единой Россией"
12:20 17.08.2021В Ишиме открыли еще три пункта вакцинации
12:07 17.08.2021Тоболяки выбрали лучшее рыбное блюдо на фестивале "Уха-царица"