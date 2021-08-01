Совет профсоюзов и совет ветеранов Тюменской области подписали соглашения с "Единой Россией"

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Совет профсоюзов и совет ветеранов области подписали соглашения с партией "Единая Россия", сообщил руководитель штаба, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он напомнил, что штаб общественной поддержки открылся на базе приемной партии 5 августа. На площадке регулярно проходят встречи, круглые столы, где обсуждают вопросы, волнующие жителей региона, и формулируют инициативы для народной программы.

По словам Артюхова, соглашения о сотрудничестве подписаны с целым рядом общественных организаций.

"Члены профсоюзов придерживаются разных политических взглядов, но это не мешает нам плодотворно сотрудничать с "Единой Россией" и регулярно продлевать наше соглашение. Кроме того, есть соглашение с Тюменской областной думой, где большинство депутатов – также представители этой партии. Мы подводили итоги. За пять лет многое сделано, и депутаты, и профсоюзы считают необходимым продлить такое сотрудничество", – отметил председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий.

Председатель областного совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук уверен, что "Единая Россия" занимается реальными делами и решает насущные проблемы жителей.

В Тюменский облсеверпотребсоюз входят 49 хозяйствующих субъектов, большинство из которых работают в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним.

"Партия решает важную задачу – собирает конкретные предложения людей разных профессий из разных регионов в свою народную программу. Мы тоже внесли в нее свои практические вопросы и надеемся, что вместе у нас получится добиться их решения", – считает Анатолий Мануйлов.

Также в штаб поддержки вошли региональные отделения "Всероссийского педагогического собрания" и "Союза пенсионеров России", областное "Общество русской культуры", "Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов", некоммерческое партнерство "Палата представителей органов ТОС города Тюмени", национально-культурная автономия казахов Тюменской области.