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В тюменских лесах стало больше лосей и косуль

Общество, 17:21 17 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменских лесах за последние четыре года на 46% выросла численность лосей, и на 34% - косули сибирской. Все это стало возможным благодаря грамотным охранным и биотехническим мероприятиям, которые проводились Госохотдепартаментом Тюменской области.

По инициативе департамента в уникальных местах отела и отстоя лосей созданы заказники "Северо-болотный" в Вагайском районе, "Александровский" - в Викуловском.

Охотничья отрасль в регионе, по оценке специалистов, заметно изменилась, достигнув новых высот под руководством директора Госохотдепартамента Тюменской области Василия Щепелина, который покидает свой пост 17 августа.

Василий Щепелин выразил благодарность всему коллективу департамента: "Совместными усилиями мы решали поставленные задачи, устраняли проблемы, развивали отрасль в регионе. Принципами нашей работы всегда были честность, открытость, доступность. Хочется пожелать и в дальнейшем двигаться вперед, не сходя с заданного курса!"

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# Василий Щепелин , лоси , охотники

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