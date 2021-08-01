В тюменских лесах стало больше лосей и косуль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменских лесах за последние четыре года на 46% выросла численность лосей, и на 34% - косули сибирской. Все это стало возможным благодаря грамотным охранным и биотехническим мероприятиям, которые проводились Госохотдепартаментом Тюменской области.

По инициативе департамента в уникальных местах отела и отстоя лосей созданы заказники "Северо-болотный" в Вагайском районе, "Александровский" - в Викуловском.

Охотничья отрасль в регионе, по оценке специалистов, заметно изменилась, достигнув новых высот под руководством директора Госохотдепартамента Тюменской области Василия Щепелина, который покидает свой пост 17 августа.

Василий Щепелин выразил благодарность всему коллективу департамента: "Совместными усилиями мы решали поставленные задачи, устраняли проблемы, развивали отрасль в регионе. Принципами нашей работы всегда были честность, открытость, доступность. Хочется пожелать и в дальнейшем двигаться вперед, не сходя с заданного курса!"