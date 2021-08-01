Более 600 правонарушений пресекли тюменские дружинники за семь месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

673 административных правонарушений пресекли члены народных дружин в Тюмени за семь месяцев 2021 года, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города.

Сейчас в городе насчитывается пять народных дружин численностью 225 человек, в том числе одна казачья дружина, 36 человек, члены которых оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка.

Прием кандидатов в народную дружину проводится индивидуально на основании письменного заявления. В дружину могут записаться граждане РФ старше 18 лет. Дружинники не должны иметь непогашенной судимости, состоять на учете в связи с психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом.