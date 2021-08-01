Житель Тюменского района за сорняки на земельном участке заплатит 10 тыс. рублей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюменского района за сорняки за участке площадью 90 тыс. кв. м привлечен к ответственности. Ему назначен штраф 10 тыс. рублей.

По информации регионального Россельхознадзора, собственнику земельного участка еще в июне было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Проверка показала, что тюменец проигнорировал данное требование.

29 июля мировой судья Калининского судебного участка № 9 Тюмени постановил признать собственника земли виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Отметим, что с начала 2021 года по итогам надзорных мероприятий по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ управлением Россельхознадзора составлен 21 протокол.