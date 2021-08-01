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В Тюмени задержали грабителя, который похитил в микрокредитной организации 26 тыс. рублей

Происшествия, 13:24 17 августа 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

28-летний безработный житель Тюмени совершил разбойное нападение на сотрудницу микрокредитной компании 16 августа. Потерпевшая рассказала, что он угрожал ножом, потребовал отдать деньги. Получив около 26 тыс. рублей скрылся, сообщает региональное УМВД России.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 28-летний тюменец. Установлено, что подозреваемый причастен к еще нескольким эпизодам аналогичных преступлений на территории города. Так в одном из случаев, злоумышленник похитил денежные средства в размере около 65 тыс. рублей, угрожая специалисту по выдаче микрозаймов электрошокером, а в другом – вырвал 18 тыс. рублей из рук сотрудницы фирмы. Похищенные средства подозреваемый тратил на покупку алкоголя и продуктов питания. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой" и ч. 1 ст. 161 "Грабеж". Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91.

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# грабеж , полиция , разбой

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