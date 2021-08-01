В Тобольске откроют еще одну площадку для воркаута
Новую площадку для воркаута установят в Подгорной части Тобольска в 2022 году. Данная территория выбрана по итогам соревнований Кубка главы.
Об этом Максим Афанасьев написал в своем Instagram.
"Как и договаривались, команда, выигравшая турнир, получает на своей территории в будущем году воркаут. На площадке в Менделеево победу взяли ребята из шестого микрорайона. В этом году у них появилась своя тренировочная зона. Подрядчик уже заканчивает работы. В этот раз лучшими стали ребята подгорной части города, и сейчас они будут выбирать территорию, где им в 2022 году мы установим площадку", - рассказал глава Тобольска.
По словам Афанасьева, горожан, увлеченных воркаутом, с каждым годом становится все больше. Это показал Кубок главы - в 2020 г. 66 молодых людей соревновалось, в этом году - 72.
Анжела Лебедева