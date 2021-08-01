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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 246 человек пострадали от укуса клещей за неделю

Общество, 16:01 17 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

246 жителей Тюменской области, в том числе 70 детей, пострадали от укуса клещей за прошедшую неделю, с 9 по 15 августа.

По информации регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 48 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 22 - клещевым боррелиозом.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовали 1 тыс. 978 клещей, из них в 34 (1,7 %) клещах обнаружен антиген вируса энцефалита, в 973 (49,2 %) - возбудители иксодовых боррелиозов.

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# клещи

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