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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Губернатор Тюменской области объяснил, почему закрыли роддом в Юргинском

Губернатор, 09:46 18 августа 2021

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что необходимо оказывать качественную помощь женщинам при родовспоможении, сохранять здоровье мамам и малышам.

В ходе прямой линии 17 августа губернатору задал вопрос житель Юргинского района о том, почему закрыли роддом в селе. Сейчас рожениц приходится отвозить в Омутинскую больницу за 57 км.

"Для нас принципиально важно качество оказания медицинской помощи, роддом в Омутинской больнице имеет необходимое количество квалифицированных специалистов и медицинского оборудования, в нем созданы все условия для комфортного нахождения там женщин, в палатах есть холодильники и телевизоры", - рассказал глава региона.

В самом же Юргинском количество родов было небольшое, соответственно, врачи мало практиковались и не повышали уровень квалификации. Именно поэтому в селе был закрыт роддом, пояснил губернатор. Он напомнил, что в Юргинском есть экстренная палата для принятия родов.

Инна Кондрашкина

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# Омутинская больница , роддом , роды , Юргинский район

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