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Дорожники установили указатели в пос. Подъем после прямой линии с губернатором

Общество, 16:50 19 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская Линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская Линия"

Дорожный указатель в пос. Подъем Тюменского района должны были установить до конца августа 2021 года, но после обращения его жителей на прямую линию с губернатором Александром Моором, которая прошла 17 августа, специалисты ведомства сделали это на несколько дней раньше запланированного срока.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалёв.

Он добавил, что в ведомство обращались специалисты Переваловского муниципального образования Тюменского района, в состав которого входит поселок Подъем, с просьбой от местных жителей установить дорожный указатель.

"Проблема возникала после пересечения железнодорожного переезда. Там на Т-образном перекрестке для проезда в сам поселок Подъем необходимо было повернуть направо. Но слева стоит указатель на одноименное садовое некоммерческое товарищество "Подъем", и многие водители, в том числе работники такси, поворачивали налево и уезжали на дачи", - пояснил он.

На тот момент, когда в управление автомобильных дорог обратился муниципалитет, на наборную часть содержания не было выделено денежных средств, добавил он. Их запросили, провели торги и второго августа заключили контракт.

Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , Перевалово , прямая линия , Тюменский район

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