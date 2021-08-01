В Тюменской области вдвое увеличилась социальная поддержка семей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем средств, выделяемых на оказание мер социальной поддержки жителям Тюменской области, значительно увеличился с 2018 года.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 17 августа.

"Если в 2018 году на оказание мер социальной поддержки граждан из федерального и регионального бюджетов выделялось 7 млрд 342 млн рублей, то уже в 2021 году эта сумма составила почти 16,5 млрд рублей", - отметил губернатор.

Одной из важных мер социальной поддержки глава региона назвал предоставление земельных участков многодетным семьям. С начала 2021 года бесплатную землю получили более 150 многодетны семей Тюменской области, соцвыплату — более 60 семей.

Программа по предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков действует в Тюменской области с 2011 года. Из 13 тыс. 789 семей, включенных в очередь, земельными участками обеспечены более 9 тысяч. Еще 229 семей получили социальную выплату взамен земельного участка — такая возможность у многодетных родителей появилась с середины 2020 года.

Любовь Голышева