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Тюменская область получит 6,5 млрд рублей инфраструктурного кредита на четыре объекта

Губернатор, 15:47 17 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инфраструктурный кредит в размере 6,5 млрд рублей рассчитывает получить Тюменская область. Средства планируется направить на возведение социального объекта и развитие транспортной инфраструктуры, сообщил в ходе прямой линии 17 августа губернатор Александр Моор.

"Регионам будут предоставлять инфраструктурные кредиты, Тюменской области определен лимит в 6,5 млрд рублей. Заявку мы уже направили, в нее вошли четыре объекта. В том числе развязка на Червишевском тракте возле деревни Патрушева, где будет организован съезд, возможность заезда и в Тюменскую слободу. В этой же заявке - строительство дорог внутри этого микрорайона, а также возведение школы в Ямальском-2", - сказал глава региона.

Он сообщил, что инфраструктурные кредиты регионам предоставляются на 15 лет. Процентная ставка - 3% годовых.

Татьяна Ковалева

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# Александр Моор , строительство дорог , строительство школ

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