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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам в прямом эфире расскажут, как уберечь детей от происшествий на дороге

Общество, 18:35 18 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

О причинах и последствиях ДТП с подростками в прямом эфире расскажет начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Тюмени Василий Ренцанов. Посмотреть трансляцию и задать интересующие вопросы в комментариях можно будет во ВКонтакте 19 августа в 11 часов.

Эксперт объяснит, почему подростки становятся участниками и виновниками ДТП и как действовать родителям, чтобы с детьми не происходили несчастные случаи. Также Василий Ренцанов расскажет, как поступить, если ребенок совершил противоправное деяние, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Трансляция пройдет в группе Киберпатруля Тюменской области, подключиться к эфиру можно по ссылке.

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# дети , дорожная безопасность , онлайн-трансляция

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