Тюменцам в прямом эфире расскажут, как уберечь детей от происшествий на дороге

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

О причинах и последствиях ДТП с подростками в прямом эфире расскажет начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Тюмени Василий Ренцанов. Посмотреть трансляцию и задать интересующие вопросы в комментариях можно будет во ВКонтакте 19 августа в 11 часов.

Эксперт объяснит, почему подростки становятся участниками и виновниками ДТП и как действовать родителям, чтобы с детьми не происходили несчастные случаи. Также Василий Ренцанов расскажет, как поступить, если ребенок совершил противоправное деяние, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Трансляция пройдет в группе Киберпатруля Тюменской области, подключиться к эфиру можно по ссылке.