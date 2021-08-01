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Жители Ишима пожаловались на протекающую крышу дома

Общество, 10:04 19 августа 2021

Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Мягкую протекающую кровлю дома № 40 по ул. Карла Маркса в Ишиме заменили на скатную после вмешательства главы города Федора Шишкина, сообщает администрация муниципалитета.

В 2016 году в ходе планового капитального ремонта прохудившуюся кровлю заменили на мягкую, что не решило проблемы с протеканием. После обращения жильцов 140-квартирного дома к главе города за помощью вопрос был решен.

Сейчас на объекте идут работы: выполнена кирпичная кладка парапетов, ведется монтаж стропильной системы. Ремонт будет завершен до конца текущего года.

Также будут отремонтированы кровля и фасад на доме № 55 по ул. Карла Маркса, раньше начался ремонт фасада дома по ул. К. Маркса, 53.

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# Ишим , крыша , ремонт

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