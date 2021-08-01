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"Жить как есть": гастрономический аудиоспектакль предлагают туристам Тобольска

Общество, 09:52 19 августа 2021

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В гастрономическое аудиопутешествие с итальянским вкусом "Жить как есть" приглашают тоболяков кафе "Калач, Карась и шведские булочки" и Свободный молодежный театр, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Вместе с главной героиней аудиоспектакля участники перенесутся в Италию, узнают несколько слов из итальянского языка и продегустируют специальный сет от шеф-повара заведения.

Стоимость аудиопутешествия - 2 тыс. рублей.

Подробнее здесь.

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# гастрономия

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