"Жить как есть": гастрономический аудиоспектакль предлагают туристам Тобольска

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В гастрономическое аудиопутешествие с итальянским вкусом "Жить как есть" приглашают тоболяков кафе "Калач, Карась и шведские булочки" и Свободный молодежный театр, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Вместе с главной героиней аудиоспектакля участники перенесутся в Италию, узнают несколько слов из итальянского языка и продегустируют специальный сет от шеф-повара заведения.

Стоимость аудиопутешествия - 2 тыс. рублей.

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