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В России бумажные паспорта заменят на смарт-карты

Общество, 15:32 18 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

В России планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минцифры Максут Шадаев.

"Есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Такое решение мы примем до конца этого года", — сказал он.

По словам Шадаева, Минцифры планирует организовать для россиян возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно показывать в виде QR-кода на телефоне.

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# Максут Шадаев , Минцифры , паспорт

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