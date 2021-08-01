В России бумажные паспорта заменят на смарт-карты

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В России планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минцифры Максут Шадаев.

"Есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Такое решение мы примем до конца этого года", — сказал он.

По словам Шадаева, Минцифры планирует организовать для россиян возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно показывать в виде QR-кода на телефоне.