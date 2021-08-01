Студентами ТюмГУ стали абитуриенты из 14 стран

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студентами Тюменского государственного университета стали иностранные граждане из 14 государств и из 47 регионов России. Всего на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения ТюмГУ уже зачислены 3 тыс. 434 человека, 2 тыс. 22 первокурсника будут учиться на бюджете.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, 397 иностранцев зачислены на направления бакалавриата и специалитета, в магистратуру поступили 111 иностранных абитуриентов. Наиболее востребованными среди них стали такие направления, как биология, информационная безопасность, психология, математическое обеспечение и администрирование информационных систем.

Самые высокие баллы по результатам ЕГЭ были у абитуриентов ТюмГУ по направлениям филология — 98,13, лингвистика — 94,75 и международные отношения — 92,67. По сравнению с 2020 годом существенно вырос средний балл на мехатронику и робототехнику, математику, ландшафтную архитектуру.

Все бюджетные места в ТюмГУ, которых в этом году на 370 больше, чем в 2020, закрыты. До 31 августа продолжится прием на договорные места на очную форму обучения.