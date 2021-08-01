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Новый МФЦ откроют в Ишиме в сентябре

Общество, 15:05 19 августа 2021

Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Строительство нового двухэтажного многофункционального центра завершается в Ишиме, идет обустройство рабочего пространства, сборка мебели и установка оборудования. МФЦ откроют в сентябре, сообщает пресс-служба городской администрации.

Его особенностью станет высокая пропускная способность - до 700 человек в день. Общая площадь двухэтажного МФЦ составит 1 тыс. 700 кв. м. В здании предусмотрены все необходимые помещения, в том числе два зала для обслуживания посетителей, один большой в 463 кв. м, где разместятся 30 кабинок для приема и выдачи документов, и второй поменьше - с десятью кабинками, его площадь - 134 кв. м. Кроме того, устроены комната матери и ребенка, курьерская и актовый зал на 70 человек.

В новый центр "Мои документы" смогут обращаться жители Ишима и Ишимского района, он оснащен современным оборудованием, там созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. У здания организована парковка на 30 мест.

"Каждый посетитель сможет получать государственные и муниципальные услуги в комфортных условиях, обращаться к специалистам по различным вопросам, связанным с компетенциями органов власти", - отметил глава Ишима Федор Шишкин.

Напомним, в ГУСе пояснили, что объект включен в государственную программу Тюменской области "Развитие имущественного комплекса" и возводится за счет средств областного бюджета. Кроме того, Минстрой России признал проект экономически эффективным и включил в реестр для повторного применения.

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Инна Кондрашкина

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# Главное управление строительства Тюменской области , Ишим , МФЦ , Федор Шишкин

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