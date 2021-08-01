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Владельцу сгоревшего дома в Тюменском районе выплатят компенсацию по решению суда

Общество, 16:38 19 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единовременную выплату в размере 1 млн рублей получит 75-летний владелец сгоревшего дома в садовом товариществе "Солнышко" в Тюменском районе. Иск прокуратуры удовлетворил Тюменский районный суд, сообщает ведомство.

Установлено, что мужчине на праве собственности принадлежит земельный участок, на котором он собственными силами возводил жилой дом. Дом был меблирован и пригоден для постоянного проживания. Мужчина с членами своей семьи с ранней весны до поздней осени ежегодно проживали в СНТ "Солнышко". Дом сгорел в пожаре 17 мая 2021 года. Из-за отсутствия документов о владении гражданин не мог получить единовременную выплату и обратился в прокуратуру.

Ведомство контролирует исполнение судебного решения.

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# пожары , прокуратура

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