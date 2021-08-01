Штат сотрудников нового аэропорта Тобольска на 90% состоит из местных жителей

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

133 сотрудника приняли в штат нового аэропорта в Тобольске к 19 августа. Около 90% из них - местные жители. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщили в управляющей компании "Аэропорты Регионов".

"Сегодня аэропорт укомплектован специалистами по обслуживанию воздушных судов, регистрации и обслуживания пассажиров, диспетчерами, водителями специальной техники, аэродромными рабочими, спасателями, сотрудниками охраны, досмотра пассажиров и багажа", - отметили в управляющей компании.

Аэропорт Тобольска начнет работать с четвертого квартала 2021 года. Как сообщалось ранее, УК "Аэропорты Регионов" займется наземным обслуживанием самолетов, поддержанием технической готовности аэропорта, организацией пассажирских воздушных перевозок, а также привлечением авиакомпаний для развития сетки регулярных рейсов в Тобольск.

Пропускная способность аэровокзального комплекса составит 380 человек в час. Будут работать общий зал и бизнес-класса, зал вылета, детская зона и кафе.

По информации пресс-службы Тобольского аэропорта, благодаря готовой к эксплуатации взлетно-посадочной полосе, длина которой составляет 2400 метров и ширина – 45, аэропорт в Тобольске сможет принимать среднемагистральные самолеты, такие как Ту-204, RRJ-95/SSJ-100, Airbus A-320/321 и Boeing 737-800. Открытие аэропорта для регулярных рейсов запланировано на сентябрь 2021 года.

Татьяна Ковалева