В Тюменской области ООО "Согласие" ждет штраф за нарушение правил содержания и убоя животных

скриншот видео ООО "Согласие" скриншот видео ООО "Согласие"

Тюменский областной суд оставил без удовлетворения исковые требования ООО "Согласие" к управлению Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Ранее при проверке свиноводческого комплекса служба нашла ряд нарушений, за которые обществу с ограниченной ответственностью грозил штраф.

В мае 2021 года в отношении ООО "Согласие" (село Новая Заимка, Заводоуковский городской округ) управление Россельхознадзора вынесло постановления о привлечении к административной ответственности — за нарушения требований ветеринарных правил содержания свиней и нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных.

С жалобами об отмене постановлений ООО "Согласие" обратилось в Заводоуковский районный суд, однако 6 июня 2021 года суд отказал в их удовлетворении. После этого общество с ограниченной ответственностью обратилось с жалобами в Тюменский областной суд. Накануне, 18 августа, судья оставил исковые требования ООО "Согласие" к службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору без удовлетворения.

В результате "ООО "Согласие" понесет административное наказание. За нарушение требований ветеринарных правил содержания свиней ему вынесено предупреждение, а за нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО обнаружило в продукции ООО "Согласие" следы антибиотиков.