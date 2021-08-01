Тоболяк украл у знакомого деньги, консервы и коньяк

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тоболяк украл у нового знакомого деньги, консервы и коньяк. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в краже, заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции Тобольска с заявлением обратился мужчина 1969 года рождения. Он рассказал, что у него украли сумку с деньгами, алкоголем и продуктами.

Потерпевший познакомился на улице с двумя мужчинами. Он пошел в магазин за алкоголем и оставил сумку на лавке. Вернувшись он обнаружил пропажу. Общая сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей.

По ориентировке наряд патрульно-постовой службы полиции задержал злоумышленников. Мужчин доставили в отдел полиции. Оперативники установили, что кражу совершил ранее судимый житель Тобольска.

Подозреваемый признался, что когда их новый знакомый пошел в магазин, он воспользовался моментом пока товарищ его не видел. После они отправились распивать алкоголь в другой район.

Похищенное возвратят законному владельцу. Возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".