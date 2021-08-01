Вышло второе издание Красной книги Тюменской области

| Фото: Красная книга Тюменской области | Фото: Красная книга Тюменской области

315 видов и подвидов растений, животных и грибов включены во второе издание Красной книги Тюменской области, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

Издание включает видовые очерки, рисунки и фотографии, а также карты-схемы распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Книга предназначена для научно-исследовательских и проектных организаций, специалистов по охране окружающей среды, преподавателей, студентов, школьников, краеведов и любителей природы.

"Красная книга" размещена на портале органов государственной власти Тюменской области. Все желающие могут ознакомиться с рукописью, перейдя по ссылке.