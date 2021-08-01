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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для тюменских дачников откроют палатку здоровья

Общество, 18:47 20 августа 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Палатка здоровья развернется 21 августа в садовом товариществе "Зеленый луг" в Нижнетавдинском районе. Это будет последняя в этом сезоне профилактическая акция для тюменских дачников в рамках проекта "За здоровьем в огород", сообщает Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ее участникам предложат бесплатно измерить уровень глюкозы и холестерина в крови (натощак) и уровень артериального давления. Специалисты смогут сделать экспресс-оценку состояния сердечной мышцы, проанализировать массу и состав тела и проконсультируют по факторам риска хронических неинфекционных заболеваний. Курильщикам предложат определить уровень загазованности легких.

Специалисты будут готовы проконсультировать дачников по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции.

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# дачники , профилактика

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