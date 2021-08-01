Реализация концепции наполнения набережной Туры начнется в ближайшее время

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реализация концепции наполнения набережной Туры начнется в ближайшее время. В первую очередь здесь появятся новые зоны отдыха, детские площадки, теневые навесы. Проект инфраструктуры будет воплощаться в жизнь поэтапно.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный архитектор ООО "Архитектурно-инженерной группы ИСТ" Елена Михайлова.

Презентацию концепции наполнения набережной правого берега Туры по всей 3-х километровой длине представили архитекторы на большом экране арт-пространства у Конторы пароходства 20 августа. Четыре месяца команда специалистов занималась проектированием, согласованием. Все пожелания тюменцев, которые участвовали в опросе по теме, учтены.

"В проект заложены идеи, которые можно реализовать сейчас, и те, которые воплотят в жизнь позже. Он реализуется в несколько этапов. Но к следующему лету мы обязательно увидим часть идей. Это будут зоны отдыха, детские площадки, теневые зоны. Инженерные основы для этого уже заложены", - говорит Елена Михайлова.

Эксперты учли историческую составляющую набережной, нынешние точки притяжения. Согласно их предложениям, одно из самых любимых мест горожан и туристов со временем станет еще комфортней, интересней и привлекательней.

Здесь будет несколько зон отдыха: "На волне" - на склоне у Троицкого монастыря, в районе Строительного университета. В этом месте предполагается строительство амфитеатра, коворкинга и там же могут расположиться плавающие бульвары.

Зоны отдыха "Дерево", "Место встреч", "Фонтан" - у него организуют сидячие места и лестницы к ним.

Проектировщики заложили в концепцию и выставочное пространство "Арт-аллея", где могут проходить творческие встречи, ярмарочные гулянья и так далее.

Большое внимание уделено озеленению. Как рассказала ландшафтный дизайнер, помощник руководителя ООО "Архитектурно-инженерной группы ИСТ" Юлиана Петрушина, газоны будут наполнены декоративными растениями. Всего более 50 видов кустарников, небольших деревьев, многолетних растений высадят на разных уровнях набережной.

"Это будут барбарис, можжевельник, рябина, спирея и много злаковых культур. Преимущество последних - при засухе они могут выглядеть как декоративные", - заметила она.

Памятное место Благовещенская часовня - изюминка проекта. Храм Благовещенский стоял на обрыве, на момент его сноса, практически висел. Это будет легкая конструкция у моста Влюбленных, отмечают архитекторы.

Подвесная конструкция с лифтом и многофункциональным центром – еще одна новинка.

По замыслу специалистов группы ИСТ, на территории возле Троицкого монастыря можно открыть Историческую деревню – это будет своего рода музей под открытым небом.

Шесть причалов обретет набережная Туры, все они получат свое название.

"Совместно с дизайнерами разработан дизайн-код. Есть паттерн и надпись, все это будет использоваться с момента старта реализации концепции", - добавили эксперты.

Финансирование проекта берут на себя администрация города и правительство Тюменской области.

Анжела Лебедева