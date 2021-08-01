Успешные российские и зарубежные предприниматели слетелись в Тюмень

Стартовавший в Тюмени IX Слет успешных предпринимателей в этом году впервые получил международный статус - в нем участвуют около пятидесяти иностранных бизнесменов из 12 стран. А общее количество гостей и экспертов, принимающих участие в мероприятиях СУП-2021 в очном режиме и онлайн-формате, достигло тысячи человек.

В работе тюменского предпринимательского слета принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Почетным гостем на СУП-2021 стал один из основателей форума, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он рассказал о богатейших возможностях для инвестиций, которые предоставляет Уральский федеральный округ.

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

В первом квартале 2021 года доля УФО в общероссийском объеме инвестиций в основной капитал составила 19 %. Это на 3,4 % больше, чем по итогам 2020 года. Численность населения федерального округа составляет 8 % от общероссийской, при этом УФО обеспечивает 25 % налоговых поступлений в федеральный бюджет.

"По итогам 2020 года, три региона УФО вошли в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Наивысший результат показала Тюменская область, занявшая третье место. Все наработки, которые были сделаны в Тюменской области, то состояние доверия между предпринимателями и органами власти, которое было и остается здесь на высоком уровне, должны распространиться на весь Уральский федеральный округ", - подчеркнул Владимир Якушев.

Рост промышленного производства в Тюменской области за 2020 год составил 121,5 %, в том числе в обрабатывающих производствах - 151,7 %, рассказал участникам форума Александр Моор. В регионе действует эффективный комплекс мер господдержки бизнеса. За три года на эти цели будет направлено 20 % областного бюджета, или 122,9 млрд рублей. Но главный актив региона - люди, подчеркнул губернатор.

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Тюменский Слет успешных предпринимателей стал по-настоящему международной площадкой для общения бизнеса, отметил глава региона. История форума отражает общий характер людей, живущих в Тюменской области, когда локальная инициатива увлеченных единомышленников превращается в целое движение. Сначала - федеральное, а потом и интернациональное. Тюмень - действительно важный международный экономический центр. Регион экспортирует свою продукцию в сто стран.

"Почему все это важно знать вам, предпринимателям? Для развития своего бизнеса нужно выбирать территории, где предпринимательство в крови и мощно культивируется сообществом. В этом случае ваша предпринимательская инициатива будет объединяться с инициативами окружающих и давать неожиданно мощные эффекты", - обратился к участникам СУП-2021 Александр Моор.

Представитель Союза китайских предпринимателей в России Ван Русонг отметил, что в форуме участвуют лучшие представители китайского бизнеса. Предприниматели из КНР испытывают глубокий интерес к Тюменской области и намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Основные темы СУП-2021 - молодежное предпринимательство, цифровизация, международный бизнес, креативные индустрии.

Как сообщил один из организаторов форума, председатель комитета "Опоры России" по развитию молодежного предпринимательства Артем Андросов, все мероприятия в рамках форума проходят в формате в формате Non-COVID, с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Для участия в СУП-2021 необходим отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко