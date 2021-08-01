Родственников красноармейца Кутернина ищут тюменские поисковики

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Родственников солдата Василия Егоровича Кутернина ищут поисковики Тюменского областного поискового центра. Останки красноармейца были обнаружены участниками экспедиции "Горящие камни" при проведении поисковых работ на территории Лоухского района Республики Карелия, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

По вкладышу из солдатского медальона и базам данных Министерства обороны РФ была установлена личность бойца. Рядовой Василий Кутернин 1907 года рождения из Колыванского района Новосибирской области был призван в 1941 году, служил рядовым.

Информацию принимают в областном поисковом центре по телефонам +7(982)925-01-63, электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.