  • 22 августа 202122.08.2021воскресенье
  • USD74,3640
    EUR86,8646
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Родственников красноармейца Кутернина ищут тюменские поисковики

Общество, 11:29 22 августа 2021

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Родственников солдата Василия Егоровича Кутернина ищут поисковики Тюменского областного поискового центра. Останки красноармейца были обнаружены участниками экспедиции "Горящие камни" при проведении поисковых работ на территории Лоухского района Республики Карелия, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

По вкладышу из солдатского медальона и базам данных Министерства обороны РФ была установлена личность бойца. Рядовой Василий Кутернин 1907 года рождения из Колыванского района Новосибирской области был призван в 1941 году, служил рядовым.

Информацию принимают в областном поисковом центре по телефонам +7(982)925-01-63, электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковые отряды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 22.08.202123 августа - события дня
17:11 22.08.2021Молодые профессионалы Тюменской области отправились в Уфу на финал WorldSkills Russia
16:48 22.08.2021Инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" состоялся в Тюмени
16:03 22.08.2021Тюменских школьников приглашают на Национальную технологическую олимпиаду