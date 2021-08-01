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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев ждут экстремально жаркая рабочая неделя

Общество, 10:18 23 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в ближайшую неделю, с 23 по 29 августа, будет переменчивой. По данным центра Фобос, в первую половину периода ожидается экстремально жаркая погода. Однако уже в четверг вместе с грозовыми дождями в регион будет пробиваться прохладный воздух, и к пятнице дневная температура понизится до 22 градусов.

В Тюмени 23 и 24 августа будет солнечно, температура воздуха днем будет повышаться до плюс 35 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 20.

25 августа ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, ночью ожидается до плюс 17 и дождь.

Понижение температуры воздуха, дождь и грозу прогнозируют синоптики на 26 августа. В этот день максимальная температура воздуха днем составит плюс 23 градуса. Ночью похолодает до 10 градусов.

27 августа дневная температура воздуха составит плюс 21 градус, ночная – 10. Осадки в этот день маловероятны.

В выходные в Тюмени будет еще прохладнее. 18 и 19 сентября возможны кратковременные дожди, в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13 градусов, ночью ожидается до плюс 10.

Любовь Голышева

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