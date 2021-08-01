В Тюмени за выходные дни утонули двое мужчин
Тела двух мужчин достали из воды сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования 22 августа.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.
"Вели поиски на Верхнем бору – запрос пришел из полиции утром. Из воды достали молодого человека. Он был совершеннолетним. Тело передали полицейским", – поделился Евгений Булкин.
Еще одна трагедия на воде произошла в Муллашах. Спасателям поступил запрос из полиции о происшествии на базе отдыха в районе 11-го км Муллашинского тракта. Из воды достали тело мужчины 1985 г. р.. Оно передано полиции.
Инна Пахомова