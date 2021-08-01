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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени за выходные дни утонули двое мужчин

Происшествия, 10:30 23 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тела двух мужчин достали из воды сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования 22 августа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

"Вели поиски на Верхнем бору – запрос пришел из полиции утром. Из воды достали молодого человека. Он был совершеннолетним. Тело передали полицейским", – поделился Евгений Булкин.

Еще одна трагедия на воде произошла в Муллашах. Спасателям поступил запрос из полиции о происшествии на базе отдыха в районе 11-го км Муллашинского тракта. Из воды достали тело мужчины 1985 г. р.. Оно передано полиции.

Инна Пахомова

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# спасатели , ТОСЭР , утонувший

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