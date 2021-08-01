Тюменцы узнают о праздниках Сибири в деревне Насекина

| Фото: Музей истории крестьянского быта в Насекина ВКонтакте | Фото: Музей истории крестьянского быта в Насекина ВКонтакте

Экскурсия в дер. Насекина, в музей истории крестьянского быта "Народные праздники Сибири" пройдет 3 сентября. Тюменцев ожидает обзорная экскурсия по старинному сибирскому подворью, чаепитие и картошка из русской печи, сообщает агентство по туризму и продвижению Тюменской области.

Музей находится в старом деревянном доме-пятистенке в одной из старейших деревень Ирбитского тракта – Насекина. Экспозиции, размещенные в двух частях дома, отражают этапы истории развития крестьянского дома, дают представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв.

Стоимость: 800 рублей – дети, 950 рублей – взрослые.

3 сентября в 17 часов у музея Колокольниковых. Возвращение 20 часов 30 минут.

Запись и подробности: 8(3452)27-31-17; 27-31-73.