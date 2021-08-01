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Студента из Тугулыма подозревают в двух кражах в Тюмени

Происшествия, 12:52 23 августа 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемого в двух кражах электроники задержали в Тюмени сотрудники уголовного розыска полиции. Им оказался учащийся Тугулымского коллежда, который приехал отдохнуть в Тюмень в летний период, сообщает УМВД России по региону.

Студента подозревают в краже рюкзака с ноутбуком, беспроводными наушниками и зарядным устройством на сумму около 67 тыс. рублей. Пострадавший владелец имущества в состоянии алкогольного опьянения уснул в одном из дворов на лавке, а проснувшись, не обнаружил личные вещи.

О второй краже стало известно в ходе обыска по месту временного проживания молодого человека. Его подозревают в краже двух смартфонов у водителя такси, который не запер двери машины.

Молодой человек задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , полиция

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