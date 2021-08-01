На развитие туристического бизнеса можно получить кредит под 3–5% годовых на срок до 15 лет

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Программа льготного кредитования туристического бизнеса предусматривает выдачу денежных средств под 3–5% годовых на срок до 15 лет. Порядок выдачи льготных кредитов под 3–5% рассмотрен на заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Кредитные средства можно направить на строительство или реконструкцию гостиниц и туристических комплексов. Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.

Говоря о важности поддержки инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру, Дмитрий Чернышенко отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов.

"Подкомиссией по предоставлению госсубсидий в сфере туризма подготовлены поправки к постановлению о порядке получения банками субсидий на туристические проекты, - пояснил он. - Поправки, над которыми работали сразу несколько структур и ведомств, существенно оптимизируют процедуру, благодаря чему время, затрачиваемое и банками, и заемщиками, должно сократиться вдвое – с 194 до 87 дней".

По итогам заседания Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос о возможности проведения повторного приема реестров потенциальных заёмщиков в 2021 году, с тем, чтобы дать возможность большему количеству инвесторов получить господдержку.

"Инвесторам, готовым приступить к реализации проекта уже сейчас, важно дать возможность получить денежные средства быстрее. Тем же, кто не успевает подать заявку, важно понимать, что в следующий период у них ещё будет такая возможность", – подчеркнул вице-премьер.