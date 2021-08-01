В Тюмени маршрут №65 на пять дней изменит схему движения
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Маршрутное такси № 65 временно изменит схему движения в Тюмени, сообщает Тюменьгортранс.
С 24 по 29 августа в связи с работами на ул. Никитина в районе пересечения с Монтажников маршрут № 65 будет следовать в объезд перекрытого участка.
На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда.
| Фото: Тюменьгортранс
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы Тюменьгортранс 8-800-250-0722.