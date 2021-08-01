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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени маршрут №65 на пять дней изменит схему движения

Общество, 13:34 24 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрутное такси № 65 временно изменит схему движения в Тюмени, сообщает Тюменьгортранс.

С 24 по 29 августа в связи с работами на ул. Никитина в районе пересечения с Монтажников маршрут № 65 будет следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда.

Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы Тюменьгортранс 8-800-250-0722.

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# схема маршрута , Тюменьгортранс

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