В Тюмени маршрут №65 на пять дней изменит схему движения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрутное такси № 65 временно изменит схему движения в Тюмени, сообщает Тюменьгортранс.

С 24 по 29 августа в связи с работами на ул. Никитина в районе пересечения с Монтажников маршрут № 65 будет следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда.

| Фото: Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы Тюменьгортранс 8-800-250-0722.