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Празднование получения водительских прав в Тюмени закончилось убийством

Происшествия, 12:24 24 августа 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Шесть лет проведет в колонии тюменец за убийство соседа во время застолья в частном доме по ул. Ямальской, сообщает пресс-служба облсуда.

22 августа 2020 года тюменец с бутылкой водки пришел к соседу, чтобы отметить получение водительского удостоверения. Между мужчинами возник конфликт и хозяин ударил гостя в живот кухонным ножом.

Хозяйка дома не поняла, что произошло и пошла к соседке сказать, чтобы та забрала пьяного мужа. Но когда они попытались его разбудить, мужчина уже не подавал признаков жизни.

Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Было возбуждено уголовное дело. На следствии хозяин дома признал вину и заявил, что хотел только напугать соседа. Калининский районный суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии строгого режима.

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# суд , убийство , уголовное дело

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