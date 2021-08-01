Празднование получения водительских прав в Тюмени закончилось убийством

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Шесть лет проведет в колонии тюменец за убийство соседа во время застолья в частном доме по ул. Ямальской, сообщает пресс-служба облсуда.

22 августа 2020 года тюменец с бутылкой водки пришел к соседу, чтобы отметить получение водительского удостоверения. Между мужчинами возник конфликт и хозяин ударил гостя в живот кухонным ножом.

Хозяйка дома не поняла, что произошло и пошла к соседке сказать, чтобы та забрала пьяного мужа. Но когда они попытались его разбудить, мужчина уже не подавал признаков жизни.

Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Было возбуждено уголовное дело. На следствии хозяин дома признал вину и заявил, что хотел только напугать соседа. Калининский районный суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии строгого режима.