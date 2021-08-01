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Фермеры Тюменской области заготовили 68% сена от плана

Экономика, 10:30 25 августа 2021

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Пять индивидуальных предприятий Сорокинского муниципального района выполнили план по заготовке кормов. Более 100% заготовили сена в ООО "Пинигинское" и ЗАО "Маяк". В целом по району заготовлено 93,7% сена, 82,6% сенажа, сообщает администрация муниципалитета.

"Животным будет обеспечена сытая зимовка", - говорят фермеры.

В целом по Тюменской области, по данным департамента АПК, на сегодняшний день заготовлено 83, 2 тыс. тонн сена или 68% от запланированного. Сенажа – 415,9 тыс. тонн (62% от плана).

В 2020 году на этот день задание по заготовке сена было выполнено на 107%, сенажа – на 80%.

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# заготовка кормов , фермеры

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