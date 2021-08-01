Почта России бесплатно доставила в Казань биоматериал тюменских доноров костного мозга

| Фото: Национальный регистр доноров костного мозга во ВКонтакте | Фото: Национальный регистр доноров костного мозга во ВКонтакте

Биоматериал 15 тюменцев, пожелавших стать донорами костного мозга, бесплатно доставила в лаборатории Казанского федерального университета Почта России.

Отметим, что потенциальным донором костного мозга может стать любой здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет.

Для этого нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru, после этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по самостоятельному взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных.

Биоматериал и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ.

Пересылка образца бесплатна для добровольца – ее оплатит Почта России. А типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.