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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названы причины аномальной жары и смога в Тюмени

Общество, 15:38 24 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени фиксируют аномально жаркую погоду +37 градусов и смог. Источниками задымления стали пожары в Тюменском районе и Курганской области. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 10 градусов.

Как сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, в районе ТЭЦ-2 действует торфяной пожар.

"Источником задымления в Тюмени являются природные пожары в Тюменском районе и Курганской области", - сказал он.

В связи с жаркой и сухой погодой В Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах - установлен четвертый класс пожарной опасности.

В соответствии с ежедневным прогнозом возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории региона, размещенном на сайте МЧС России по Тюменской области, аномальная жара продлится до 25 августа.

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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# Андрей Михнович , смог

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