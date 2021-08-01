Названы причины аномальной жары и смога в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени фиксируют аномально жаркую погоду +37 градусов и смог. Источниками задымления стали пожары в Тюменском районе и Курганской области. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 10 градусов.

Как сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, в районе ТЭЦ-2 действует торфяной пожар.

"Источником задымления в Тюмени являются природные пожары в Тюменском районе и Курганской области", - сказал он.

В связи с жаркой и сухой погодой В Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах - установлен четвертый класс пожарной опасности.

В соответствии с ежедневным прогнозом возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории региона, размещенном на сайте МЧС России по Тюменской области, аномальная жара продлится до 25 августа.

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.