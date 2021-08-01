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Увидеть Ялуторовск с самолета и испечь метровый блин: В Тюмени разработали новый тур

Общество, 10:42 25 августа 2021

культурный центр Арт-Вояж Ялуторовска

Осмотреть Ялуторовск с высоты птичьего полета, выпечь гигантский блин и освоить рубку шашкой смогут жители Тюменской области и туристы на экскурсии "Улёт по-сибирски". Прежде чем ознакомиться с основными достопримечательностями древнего сибирского города, участники экскурсии увидят его с воздуха — с самолета "АН-2".

Экскурсия в таком формате пройдет впервые. Коммерческий директор туроператора Siberia Travel Елена Шкабара отмечает, что Ялуторовск — это маленький, полный зелени и крайне живописный город, который интересно увидеть с высоты, да и сам полет на небольшом самолете вызовет положительные эмоции.

Прямо на площадке аэродрома участников экскурсии будет ждать дегустация казачьих блюд в шатре, здесь же можно будет испить травяной чай из самовара, а потом — попробовать себя в рубке шашкой.

Потом гостей ждет прогулка по Сретенской площади и знакомство со старинной архитектурой города, хороводы с народными играми в Ялуторовском остроге и настоящий ужин по-крестьянски. Не обойдется и без ставшего уже традиционным в Ялуторовске выпекания огромного блина на большой сковороде, участники экскурсии изготовят его сами.

Ближайшая экскурсия пройдет в сентябре, стоимость — 8 тыс. 900 рублей. Запись и подробности по телефону +7(919)942-49-92.

Влада Нерадовская

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# самолет , туризм , Ялуторовск

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