Вертолет Ми-8 привлекли к ликвидации пожаров в Тюменском районе

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вертолет Ми-8 с водно-сливным устройством задействовали для тушения пожаров в Тюменском районе. Привлекаются дополнительные лесопожарные формирования из других районов. На оперативное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров направлены силы и средства Тюменской авиабазы. Об этом сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

"Задымленность в Тюмени объясняется возобновившимся горением торфяников, в результате чего появились новые лесные и ландшафтные пожары", – отметил он в обращении к жителям региона. Наибольшее задымление дают действующий пожар в районе ТЭЦ-2, а также почвенный пожар на территории лесного фонда в районе д. Субботино. Также торфяные пожары действуют в районе с. Новоатьялово Ялуторовского района и с. Шорохово Исетского района. Кроме того, южный ветер доносит дым от пожаров с соседних территорий", - сказал он.

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень пожарной опасности повысился в Тюменской области из-за жаркой и сухой погоды. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей региона просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костров, не сжигать мусор, в том числе на приусадебных участках.