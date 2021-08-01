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Лесной пожар за базой отдыха "Боровое" под Тюменью тушили с помощью вертолета

Происшествия, 20:24 24 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серьезный лесной пожар, возникший на территории Боровского лесничества тушат с помощью вертолета Ми-8 с водо-сливным устройством. Рядом с местом возгорания расположены населенный пункт, дачное общество и база отдыха. Пожар возник в ночь на 24 августа.

В борьбе с огнем задействованы более 36 человек и 10 единиц техники, а также добровольная пожарная дружина. В связи со сложными погодными условиями, жарой и ветром, принято решение привлечь авиатехнику. Вертолет Ми-8 с водо-сливным устройством был направлен из Тобольска. Воду для тушения набирали из карьера, где к вечеру было немало отдыхающих.

"Возгорание произошло ночью, при обнаружении его площадь составляла 15 гектар, - рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" исполняющий обязанности директора Тюменского филиала Авиабазы Павел Тютев. - Пожар локализован на площади 19,5 гектара, из них 7,5 гектара - почвенный пожар".

На месте тушения присутствовал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. По его словам, в Тюменском районе 24 августа действует IV класс пожарной опасности.

"Погода стоит сухая и жаркая, местность болотистая, и пожар перешел в почвенный, соответственно, осложняя тушение. Будем проливать очаги, но торф способен гореть долго, давая задымление", - отметил он.

Оказывают помощь в тушении и добровольцы, и сотрудники базы отдыха "Боровое". По словам начальника службы эксплуатации базы, запах гари почувствовали утром.

"Вскоре подъехали лесничие, выяснили, где именно горит и начали тушить, чем могли, помогали, выделили три единицы техники", - рассказал он.

Напомним, что 24 августа IV класс пожарной опасности действует также Ишимском и Тобольском районах. Высокая степень пожарной опасности сохранится в этих муниципалитетах 25 и 26 августа.

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В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, действуют запреты на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, а также на проведение пожароопасных работ.

Николай Ступников

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# Леонид Остроумов , лесной пожар , пожароопасный сезон

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