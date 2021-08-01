Увлекающийся альпинизмом врач из Ишима рассказал, как бороться с горной болезнью

Областная больница № 4 Ишима Областная больница № 4 Ишима

О проявлениях горной болезни и о том, как их можно избежать, рассказал врач-уролог Областной больницы № 4 Ишима Иван Денищук. Доктор сам увлекается альпинизмом: в этом году он пытался покорить Эльбрус.

Преодолеть всю дистанцию Ивану Денищуку не позволила горная болезнь, которая возникла из-за недостаточной акклиматизации. Предельной для мужчины высотой стали скалы Ленца на отметке 4,5 тысячи метров. Дальше у него начались сильное головокружение, удушье, онемение конечностей, озноб, тошнота, рвота и другие проявления горной болезни. Такой была реакция организма на недостаток кислорода и изменение давления, сообщает ОБ №4 Ишима.

Чтобы свести негативную реакцию организма к минимуму, опытные альпинисты перед восхождением обязательно проходят акклиматизацию. Сводится это к проживанию нескольких дней на средних высотах, затем подъем примерно на 1000 метров, спуск на 500 — отдых (ночевка), опять подъем — спуск, и таким образом подход до "штурмового лагеря" — лагерь с которого начинается итоговое восхождение на вершину. Таким образом организм привыкает к пребыванию на высоте и реагирует менее бурно, проявлением горной болезни может стать лишь небольшая головная боль.

"Сложность восхождения на высочайшую точку Европы была мною недооценена, это и тропы крутизной до 70 градусов и жёсткие погодные условия гор Приэльбрусья, где ясный солнечный день за 15 минут сменяет шквалистый ветер и проливной дождь, и снег. Из моей группы на вершину взошли всего 4 из 10 альпинистов, трое из них уже имели богатый горный опыт", — рассказывает Иван Денищук.

Врач отмечает, что будет тренироваться и попробует взойти на Эльбрус в следующем году, а в дальнейшем он мечтает покорить Эверест.