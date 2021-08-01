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Мошенники списали со счетов тоболячки 175 тысяч рублей

Происшествия, 11:04 25 августа 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

175 тыс. рублей списали с банковской карты тоболячки мошенники, сообщает УМВД Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что ее мама, проживающая в Тюмени, решила продать бензопилу, разместив объявление в Интернете. Ей позвонил покупатель, сообщивший, что готов приобрести товар и тут же его оплатить.

Для этого он отправил женщине в мессенджере ссылку, пройдя по которой необходимо якобы подтвердить перевод денежных средств. Так как у тюменки возникли проблемы с банковской картой, она позвонила дочери в Тобольск и попросила продиктовать номер ее карты и код из SMS.

Вначале у тоболячки возникла мысль, что мама попалась на уловку мошенников, но, тем не менее, она сообщила конфиденциальные данные и не предприняла попытку блокировки карты. В итоге злоумышленник получил доступ к банковским счетам женщины и списал все имеющиеся на них денежные средства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.

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# мошенничество , уголовное дело

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