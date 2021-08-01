Жара в Тюменской области пойдет на спад

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установившаяся жаркая погода на юге Тюменской области постепенно пойдет на спад.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Тюменской области температура воздуха днем составит 28 - 33 градуса. Ночью 15 - 20. При этом в дневное время суток по региону пройдет кратковременный дождь. И ветер с южного сменится на северный.

В пятницу, 27 августа столбики термометров днем покажут 19 - 24 градуса, местами 29. Дождь будет идти и ночью, и днем. Ветер северо-восточный порывами до 13 метров в секунду.

Анжела Лебедева