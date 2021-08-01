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Коллекцию костюмов в стиле бохо выставили в тюменском музее

Общество, 11:37 26 августа 2021

из сообщества "Музей "Машарова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музей "Машарова" во ВКонтакте

Коллекция авторских костюмов в стиле бохо представлена на выставке в музее " Дом Машарова" в Тюмени.

"Эта выставка покажет то, как, сохраняя традиции, можно использовать их и преобразовать в современном мире. Гости увидят удивительные пояса, ткани, гобелены, выполненные в разных видах ткачества и плетения. Создавая настроение выставки, они при этом обрамляют ее центральную часть – коллекцию авторских костюмов в стиле бохо. Этот стиль по своей сути является олицетворением свободы, он позволяет смешивать разные ткани, мотивы и элементы разных культур", – рассказали в музее.

Экспозиция организована в рамках интерактивно-выставочной площадки "Новый ремесленный сезон". Выставка создана вместе с членом Союза художников России, преподавателем ТГИК Ольгой Козловской. Она более 40 лет занимается художественным ручным ткачеством.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# выскавка , музей

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