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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка поверила, что ее дочь попала в ДТП и отдала мошенникам 100 тыс. рублей

Происшествия, 11:24 26 августа 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

100 тыс. рублей похитила у тюменской пенсионерки телефонная мошенница. Звонившая представилась родной дочерью 70-летней женщины, сообщает УМВД Тюменской области.

Злоумышленница убедила тюменку, что ей грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. Чтобы избежать наказания, ей нужны деньги. Напуганная женщина перевела крупную сумму.

Позже она узнала, что с ее дочерью все в порядке и в ДТП она не попадала. Тюменка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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