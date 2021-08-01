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Тюменские таможенники изъяли 12 автомобилей из Армении

Общество, 11:49 26 августа 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

12 иностранных автомобилей с номерами Армении передали с начала 2021 г. представителям Росимущества тюменские таможенники.

Использование таких транспортных средств на территории РФ без уплаты пошлин, налогов допускается только лицами, постоянно проживающими в Армении, отметили таможенники.

Владельцу для легализации своих машин в течение 30 дней после задержания необходимо задекларировать товар и доплатить таможенные платежи.

Декларирование автомобилей осуществляется в письменной форме с применением пассажирской декларации, которая заполняется физлицом и подается в таможню с представлением документов, подтверждающих заявленные в ней сведения.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Тюменскую таможню. Запрос представлять в письменной или устной форме. Письменный запрос можно направить по адресу 625048, Тюмень, ул. Холодильная, 58а или на электронную почту tmn-odo@utu.customs.gov.ru.

Желающие получить информацию в устной форме могут проконсультироваться в порядке очереди, либо предварительно записаться по телефонам: 8 (3452) 597-240, 597-244, 597-239, 597-339 и 597-340.

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# Тюменская таможня

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