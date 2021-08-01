Тюменцам обжаловать решения Росреестра можно только через Единый портал госуслуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досудебный порядок обжалования решений управления Росреестра и действий его должностных лиц через Единый портал государственных услуг с 1 июля стал обязательным.

Ранее, чтобы обжаловать результаты проверки, заявителям необходимо было направлять в Росреестр письма или обращаться в суд.

Обжалование в электронном виде, по оценке специалистов, гораздо удобнее для граждан и бизнеса, так как возможность подачи заявления на портале Госуслуг значительно упрощает процесс взаимодействия с ведомством.

"В рамках комплексной программы цифровой трансформации, - сообщает пресс-служба Управления, - Росреестр проводит работу по созданию новых сервисов, реинжинирингу бизнес-процессов для перехода на электронный формат взаимодействия с заявителями".

Современная система государственной регистрации недвижимости, как отмечал на расширенном заседании коллегии руководитель Управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв, строится на принципах простоты, оперативности, доступности и качества.

"Современные технологии непрерывно развиваются, и мы совершенствуемся вместе с ними, – отметил он. – На сегодняшний день в электронный вид переведены все государственные услуги ведомства, что способствует доступности и удобству их получения. Поэтому основной задачей Управления является создание комфортных условий для заявителей, в том числе с помощью электронных сервисов кредитных организаций (банков) и услуг представителей профессиональных сообществ – кадастровых инженеров, риэлторов и иных участников рынка недвижимости".

Так, из общего объема услуг в учетно-регистрационной сфере по итогам первого полугодия 2021 года 42,23% оказано в электронном виде, что на 27,9% превышает региональный показатель 2020 года и на 15,1% – средний показатель по Российской Федерации. Доля запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в электронном виде составила 95,1%.

Всего, в течение первого полугодия за получением услуг в учетно-регистрационной сфере обратилось более 900 тысяч заявителей. Проведена регистрация 336,7 тысяч прав, сделок, ограничений прав, совершено 34,5 тысяч учетных действий и 17,6 тысяч одновременных действий по учету и регистрации недвижимости. Среднее количество учетно-регистрационных действий в день увеличилось на 47% и составило 3296. Из ЕГРН предоставлено свыше 728,7 тысяч сведений.